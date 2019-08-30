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Зеленський відвідає Польщу 31 серпня

Новини » Політика    30.08.2019 - 10:27
Зеленський відвідає Польщу 31 серпня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він має зустрітися з вищим керівництвом країни і лідерами іноземних держав

Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Польща за запрошенням президента країни Анджея Дуди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський відвідає меморіальні заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, а також зустрінеться з вищим керівництвом країни і лідерами іноземних держав.

"Першого вересня президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе ряд зустрічей з лідерами іноземних держав, які будуть брати в них участь", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що передбачені зустрічі Зеленського з президентом Польші Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалом Сенату Станіславом Карчевський і представниками бізнесу.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Зеленський зустрінеться у Варшаві з президентом США Дональдом Трампом, однак американський лідер скасував візит до Польщі через ураган "Доріан", який наближається до Флориди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі сподіваються на прорив у двосторонніх відносинах після візиту Зеленського.

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