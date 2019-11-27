Зеленський розпочав візит до Литви

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Литви. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленский зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою та спікером сеймасу Литви Вікторасом Пранцкетісом.

Під головуванням Зеленського та Науседи відбудеться засідання Ради президентів України та Литви.

Нагадаємо, вчора Зеленський був у Естонії. Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд на брифінгу з Зеленським закликала міжнародне співтовариство підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Відзначимо також, у вересні президент Естонії відвідала Україну в рамках форуму "Ялтинська європейська стратегія" у Києві. Естонський лідер підкреслювала, що її країна сподівається на продовження реформ в Україні новою владою і є великим прихильником зближення України з Європейським союзом.

Кальюлайд також вітала звільнення утримуваних українців та закликала не забувати про інші території України, які тимчасово перебувають під контролем РФ.