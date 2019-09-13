Президент Естонії закликала не забувати, що Крим ще окупований

Фото: Керсті Кальюлайд (riafan.ru)

За її словами, для вирішення цього питання потрібно стратегічне терпіння

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала не забувати про окупований Росією Крим. Про це вона заявила на форумі YES, передає кореспондент РБК-Україна.

Кальюлайд вітала звільнення утримуваних українців, але закликала не забувати про інші території України, які тимчасово перебувають під контролем РФ.

"Ми повинні не забувати, що це (звільнення українців. - ред.) тільки перший крок - попереду марафон в 42 км. Це було непросто. І десь політична еліта зрозуміє, що ми вже ближче. Але давайте не будемо забувати, що Крим ще окупований. Це питання необхідно вирішувати і на це потрібно стратегічне терпіння", - заявила вона.

Також вона підкреслила, що "балтійські країни були окуповані 50 років".

У Києві починаєтья міжнародний форум YES-2019 Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі. Його відкриває президент України Володимир Зеленський. Опубліковано НВ Четвер, 12 вересня 2019 р.

Нагадаємо, на форумі YES президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільша складна ситуація з поверненням Криму.

"Найскладніша ситуація, я думаю, буде з поверненням Криму. Ми думаємо, у нас є кілька ідей, але я не можу про це говорити. Це рано. Я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський на форумі YES розповів про взаємини України та США. Як заявив глава держави, відносини з США поки що хороші, зокрема, через збільшену фінансову підтримку.

Також Зеленський анонсував розведення сил сторін у ООС в районі Петровського і Золотого. За словами президента, розведення сил намічено на найближчі тижні.