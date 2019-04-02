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Клімкін впевнений у незмінності курсу України в ЄС і НАТО після виборів

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 13:06
Клімкін впевнений у незмінності курсу України в ЄС і НАТО після виборів
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами глави МЗС України, зовнішня політика України не зміниться після виборів

Курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію не зміниться, хто б не очолив країну в результаті перемоги у другому турі президентських виборів. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Клімкін висловив думку, що зовнішня політика України не зміниться.

"Я майже впевнений, що не буде повного розвороту тому, повороту праворуч або ліворуч у зовнішній політиці країни. Українське суспільство просто не дозволить нікому піти від основного напряму української зовнішньополітичної орієнтації. І мова йде про шляху до ЄС і НАТО", - заявив він.

Клімкін також висловив упевненість, що у відносинах України з Росією нічого не зміниться.

Також Клімкін заявив, що Україна не зацікавлена в заморожуванні ситуація на Донбасі.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб ситуація на Донбасі була заморожена, бо це в інтересах Росії. Нам потрібно повернути Донбас, але нам потрібно повернути український Донбас назад в Україну", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли країн G7 вітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

РБК-Україна писало, що Центрвиборчком обробив 95% протоколів. За результатами підрахунку, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, Петро Порошенко - 15.94% голосів і Юлія Тимошенко - 13.39%.

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