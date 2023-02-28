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Зеленский: приближаемся к открытию украинского офиса МУС

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Вторник 28 февраля 2023 23:02
Зеленский: приближаемся к открытию украинского офиса МУС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в ближайшее время может быть открыт украинский офис Международного уголовного суда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Приближаемся к открытию украинского офиса Международного уголовного суда. Уже есть действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и Офиса генерального прокурора", - заявил он.

Зеленский добавил, что особое внимание уделяется таким российским преступлениям, как депортация украинских детей и взрослых.

"Всю эту российскую геноцидную систему - от винтиков до архитекторов - демонтируем и доведем до законных приговоров", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда.

Кроме того, генпрокурор МУС Карим Хан заявил, что будет расследовать нападения России на энергосети Украины.

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