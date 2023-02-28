Зеленський: наближаємось до відкриття українського офісу МКС

В Україні найближчим часом може бути відкрито український офіс Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Наближаємося до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду. Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу генерального прокурора", - заявив він.

Зеленський додав, що особлива увага приділяється таким російським злочинам, як депортація українських дітей та дорослих.

"Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду.

Крім того, генпрокурор МКС Карім Хан заявив, що розслідуватиме напади Росії на енергомережі України.

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