Зеленский может встретиться с Туском в Польше уже в пятницу

В пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание PAP.
"Мы, конечно, организуем такую встречу, когда это будет возможно, при условии, что заседание Европейского совета не затянется слишком надолго", - подтвердил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка, добавив, что президент Зеленский "очень хочет встретиться с премьер-министром Туском в Польше в пятницу".
Встреча состоится в рамках визита Зеленского, во время которого планируется обсуждение тем безопасности, а также решений, согласованных на недавних встречах в Берлине, Хельсинки и на заседании Европейского совета.
"Цель состоит в том, чтобы в конце концов достичь прочного и справедливого мира в интересах Польши, Украины и всего Европейского союза - потому что это интересы, которые совпадают", - подчеркнул Шлапка.
В понедельник в Берлине состоялась встреча лидеров Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии с президентом Украины, посвященная прекращению огня, в которой принял участие также премьер-министр Польши Дональд Туск.
После саммита Туск отметил, что "единство США, Европы и Украины в отношении России впервые было настолько очевидным" и подчеркнул, что только совместные усилия Западного мира могут заставить Москву сесть за стол переговоров.
Во вторник в Хельсинки состоялся первый саммит восточного фланга ЕС, в котором принимали участие представители Польши, Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии и Болгарии.
Премьер-министр Туск после встречи заявил, что Европа наконец осознала: защита ее восточной границы - это общая ответственность.
Как сообщало РБК-Украина, на встрече президента Польши Навроцкого и президента Украины Владимира Зеленского будут обсуждать вопросы безопасности, экономики и исторического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич.
После победы на президентских выборах Навроцкий анонсировал намерение встретиться с Зеленским в Киеве, однако эта встреча так и не состоялась.
В октябре руководитель отдела международной политики канцелярии польского президента заявил, что если Зеленский желает провести встречу с Навроцким, он должен приехать в Варшаву.