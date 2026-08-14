Дроны, начиненные шрапнелью, атаковали многоэтажку в Черкасской области: есть раненые

Ночью на 14 августа вражеский дрон со шрапнелью попал в многоэтажку в Смеле Черкасской области. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца и ГСЧС .

Что произошло в Смеле

"Вражеский БпЛА, начиненный шрапнелью, попал в многоэтажку", - сообщил Табурец.

По его словам, город атаковали ночью 14 августа. Жителей квартиры, оказавшейся в эпицентре попадания, на момент ушиба дома не было.

В результате атаки пострадали пять человек. Бригады "скорой" оказали им помощь, но от госпитализации все отказались.

По данным ГСЧС, в жилой девятиэтажке произошло повреждение и возник пожар. Спасатели эвакуировали 10 жильцов дома, а психологи оказали помощь 23 людям, пережившим обстрел. На распространенных фото с места происшествия виден частично выгоревший фасад здания.

Пожарные оперативно обуздали пожар, однако один из подъездов получил значительные разрушения.

Обстрелы Украины продолжаются

Напомним, ночью против 14 августа РФ атаковала Украину 112 дронами сразу из пяти направлений.