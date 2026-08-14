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Дроны, начиненные шрапнелью, атаковали многоэтажку в Черкасской области: есть раненые

09:15 14.08.2026 Пт
1 мин
Известно о первых последствиях
aimg Елена Чупровская
Дроны, начиненные шрапнелью, атаковали многоэтажку в Черкасской области: есть раненые Фото: последствия атаки на город Смела (t.me/dsns_telegram)
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Ночью на 14 августа вражеский дрон со шрапнелью попал в многоэтажку в Смеле Черкасской области. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца и ГСЧС.

Что произошло в Смеле

"Вражеский БпЛА, начиненный шрапнелью, попал в многоэтажку", - сообщил Табурец.

По его словам, город атаковали ночью 14 августа. Жителей квартиры, оказавшейся в эпицентре попадания, на момент ушиба дома не было.

В результате атаки пострадали пять человек. Бригады "скорой" оказали им помощь, но от госпитализации все отказались.

По данным ГСЧС, в жилой девятиэтажке произошло повреждение и возник пожар. Спасатели эвакуировали 10 жильцов дома, а психологи оказали помощь 23 людям, пережившим обстрел. На распространенных фото с места происшествия виден частично выгоревший фасад здания.

Пожарные оперативно обуздали пожар, однако один из подъездов получил значительные разрушения.

Обстрелы Украины продолжаются

Напомним, ночью против 14 августа РФ атаковала Украину 112 дронами сразу из пяти направлений.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 90 вражеских беспилотников, а попадание зафиксировали на 11 локациях.

Тем временем в это же утро вражеский удар по дому на Сумщине унес жизни женщины и ее 9-летнего сына.

Еще четыре человека пострадали, двое из них с тяжелыми ожогами госпитализировали.

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