Зеленский может посетить Лондон в понедельник: ждет доклада Умерова
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, может посетить Лондон.
Об этом он сообщил во время общения с корреспондентом РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.
"В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник", - заявил он.
Президент добавил, что ожидает разговора с украинской делегацией, которая сейчас находится в Соединенных Штатах относительно переговоров по мирному плану президента Дональда Трампа.
"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которые там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", - отметил он.
При этом Зеленский добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложит ему о переговорах с американцами по телефону.
Переговоры по мирному плану США
Переговорный процесс по внедрению американского мирного плана для Украины продолжается. Сначала западные медиа сообщали, что документ содержит 28 пунктов, среди которых были положения, фактически повторяющие максимальные требования России к Украине для завершения войны.
По данным влиятельных изданий, к разработке этого плана могли быть привлечены российские чиновники.
23 и 30 октября состоялись консультации между делегациями США и Украины, чтобы скорректировать текст и сделать его более приемлемым для Киева. Первая встреча прошла в Женеве (Швейцария), вторая - в Майами.
2 декабря в Москву прибыли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным по обновленному варианту документа.
После пятичасовых дискуссий помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренности пока не достигнуты, однако стороны настроены продолжать работу.
По результатам консультаций США и Украины удалось согласовать 20 пунктов, однако наиболее спорные вопросы остаются открытыми.