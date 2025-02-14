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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Зеленский: речи о мирном соглашении с Россией пока нет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Пока рано говорить о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией. Украинцам нужна поддержка США.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сегодня о мирном соглашении речь не идет, к сожалению. Потому что война уже три года, много смертей, много разрушений, в первую очередь жизней. Все это принес Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) и только он", - отметил глава государства. 

Он добавил, что не нужно "искать посредничества" между Украиной и главой Кремля. Украине сейчас нужна твердая поддержка со стороны США и президента Дональда Трампа. 

"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен и тут нет президента. И мы помним, какие тут вещи были подписаны когда-то (речь о Мюнхенском соглашении, в рамках которого Чехословакия передавала нацистской Германии Судетскую область - ред.). Я таких вещей не повторю", - заявил Зеленский. 

По его словам, мирное соглашение должно представлять собой план о завершении войны, который должен быть поддержан Украиной и США. Также важна роль стран Европы, поскольку речь идет о гарантиях безопасности - главном моменте в любом документе об окончании войны. 

Зеленский уточнил, что Украине очень важен голос Европы за столом переговоров, поскольку вскоре страна станет полноправной частью Евросоюза. 

Заявления Трампа о мирном соглашении

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что он считает вероятным заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог допускал мирное соглашение, в рамках которого Украина потеряет свои территории. Но ей не обязательно будет это признавать.

Также глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что мир между Украиной и Россией будет "своеобразной демаркацией", которая не будет устраивать ни одну из сторон.

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