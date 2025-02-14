Зеленский: речи о мирном соглашении с Россией пока нет

"Сегодня о мирном соглашении речь не идет, к сожалению. Потому что война уже три года, много смертей, много разрушений, в первую очередь жизней. Все это принес Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) и только он", - отметил глава государства.

Он добавил, что не нужно "искать посредничества" между Украиной и главой Кремля. Украине сейчас нужна твердая поддержка со стороны США и президента Дональда Трампа.

"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен и тут нет президента. И мы помним, какие тут вещи были подписаны когда-то (речь о Мюнхенском соглашении, в рамках которого Чехословакия передавала нацистской Германии Судетскую область - ред.). Я таких вещей не повторю", - заявил Зеленский.

По его словам, мирное соглашение должно представлять собой план о завершении войны, который должен быть поддержан Украиной и США. Также важна роль стран Европы, поскольку речь идет о гарантиях безопасности - главном моменте в любом документе об окончании войны.

Зеленский уточнил, что Украине очень важен голос Европы за столом переговоров, поскольку вскоре страна станет полноправной частью Евросоюза.