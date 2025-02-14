Зеленский: речи о мирном соглашении с Россией пока нет

Пока рано говорить о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией. Украинцам нужна поддержка США.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
"Сегодня о мирном соглашении речь не идет, к сожалению. Потому что война уже три года, много смертей, много разрушений, в первую очередь жизней. Все это принес Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) и только он", - отметил глава государства.
Он добавил, что не нужно "искать посредничества" между Украиной и главой Кремля. Украине сейчас нужна твердая поддержка со стороны США и президента Дональда Трампа.
"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен и тут нет президента. И мы помним, какие тут вещи были подписаны когда-то (речь о Мюнхенском соглашении, в рамках которого Чехословакия передавала нацистской Германии Судетскую область - ред.). Я таких вещей не повторю", - заявил Зеленский.
По его словам, мирное соглашение должно представлять собой план о завершении войны, который должен быть поддержан Украиной и США. Также важна роль стран Европы, поскольку речь идет о гарантиях безопасности - главном моменте в любом документе об окончании войны.
Зеленский уточнил, что Украине очень важен голос Европы за столом переговоров, поскольку вскоре страна станет полноправной частью Евросоюза.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что он считает вероятным заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.
При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог допускал мирное соглашение, в рамках которого Украина потеряет свои территории. Но ей не обязательно будет это признавать.
Также глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что мир между Украиной и Россией будет "своеобразной демаркацией", которая не будет устраивать ни одну из сторон.
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