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Зеленський про місію на ЗАЕС: Росія намагається перетворити її на безплідну екскурсію

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія намагається перетворити візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС на безплідну екскурсію. Окупанти також докладали зусиль, аби обдурити делегацію, у тому числі, через залякування мешканців Енергодару.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він привітав візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, що відбувся попри усі провокації російських окупантів і обстріли Енергодара й території станції.

"Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ - справді необхідну - на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити", - сказав президент.

Він зазначив, що делегація має змогу зробити об'єктивні висновки про ризики, що виникли на ЗАЕС через окупантів.

"Головне, щоб була воля зробити саме об'єктивні висновки - постійні обстріли, присутність російських військових та зброї на станції, знущання з українського персоналу і намагання віддати станцію під управління представників "Росатому", які взагалі не здатні до відповідального ставлення до такого об'єкту. Ось це причини загроз", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна має дані про те, що Росія робила багато цинічних речей, аби обдурити місію, в тому числі, за допомогою залякування мешканців Енергодару.

"Окупанти змушували людей брехати представникам МАГАТЕ, передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ він домовився про обов’язковий супровід місії незалежними журналістами з українських і міжнародних ЗМІ. Проте цього не було зроблено, незважаючи на обіцянки.

"На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ", - сказав він.

Президент сподівається, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на ЗАЕС.

"І головне, що має відбутися, - це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий - ключовий! - безпековий пункт наших домовленостей: демілітаризація і повний контроль з боку наших атомників", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Запорізька АЕС зможе повернутися до цілком безпечної роботи, що завжди була під контролем України, після виведення російських військ та припинення провокацій окупантів і обстрілів Енергодара та сусідніх районів.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на ЗАЕС.

РБК-Україна також писало, що росіяни не дозволили інспекторам місії приватно поспілкуватися з персоналом станції.

Окрім того, Литва офіційно запропонувала направити спеціальні поліцейські сили ООН на ЗАЕС.

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