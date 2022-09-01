Литва закликала ООН направити поліцейські сили на ЗАЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Литви в США .

Повідомляється, що сьогодні заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Паулаускас зробив відповідну заяву на зустрічі начальників поліції організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Литва виступає за створення довгострокової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС, де поліція ООН могла б зробити свій внесок, забезпечивши її фізичну безпеку. Хоча деяким країнам війна в Україні може здатися далекою, ядерні інциденти ігнорують національні кордони", - зазначив він.

За його словами, російські війська контролюють і використовують у військових цілях одну з чотирьох атомних електростанцій в Україні. Він запевнив, що Литва готова взяти активну участь у такій місії та відправити до України співробітників своїх правоохоронних органів.