Литва закликала ООН направити поліцейські сили на ЗАЕС
Литовська сторона офіційно запропонувала направити спеціальні поліцейські сили ООН на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Литви в США.
Повідомляється, що сьогодні заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Паулаускас зробив відповідну заяву на зустрічі начальників поліції організації Об'єднаних Націй (ООН).
"Литва виступає за створення довгострокової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС, де поліція ООН могла б зробити свій внесок, забезпечивши її фізичну безпеку. Хоча деяким країнам війна в Україні може здатися далекою, ядерні інциденти ігнорують національні кордони", - зазначив він.
За його словами, російські війська контролюють і використовують у військових цілях одну з чотирьох атомних електростанцій в Україні. Він запевнив, що Литва готова взяти активну участь у такій місії та відправити до України співробітників своїх правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пропонував направити на Запорізьку АЕС миротворців ООН.
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