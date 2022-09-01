Окупанти не дозволили місії МАГАТЕ приватно поспілкуватися з персоналом Запорізької АЕС

Члени місії МАГАТЕ пересувались по Запорізькій АЕС лише у присутності співробітників "Росатому". У інспекторів не було можливості поспілкуватися з працівниками станції без присутності російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Журналісти видання змогли поспілкуватися з інженером Запорізької АЕС, який говорив на умовах анонімності.

"Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували "мапи прильотів" та привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", - сказав він.

Інженер станції також зазначив, що загарбники переконували представників делегації, що на Запорізькій АЕС війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи окупаційної армії. Також вони запевняли, що станцію нібито обстрілюють українські військові.