МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії зберігатиме постійну присутність на території Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Twitter .

Він зазначив, що закінчив перший тур відвідування ЗАЕС, під час якого місія МАГАТЕ побачила "головними речі".

Гроссі додав, що у МАГАТЕ ще багато завдань на Запорізькій АЕС, тому частина делегації залишиться на станції.

"Але найголовніше, що МАГАТЕ залишиться тут і зберігатиме постійну присутність на ЗАЕС", - сказав Гроссі.