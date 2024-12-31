Зеленский: мир нам не подарят, но мы сделаем все, чтобы остановить Россию
Пусть 2025-й год станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну. То, чего хотел бы каждый из нас.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на новогоднее обращение к украинскому народу.
Он отметил, что "за каждым из нас - "Украина-мать" и она заслужила жить в мире" и пожелал все это украинцам.
"И как Президент Украины, и как гражданин я буду в следующем году делать для этого все. Зная, что буду не один. Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Сильные. Свободные. Прекрасные", - сказал глава государства.
Прогнозы на 2025-й год
Руководитель главного управления разведки Минобороны РФ Кирилл Буданов анонсировал большое количество "хороших событий" в 2025 году. По его словам, новый год будет лучше уходящего.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинские БпЛА способны поражать военные объекты на территории России на расстоянии до двух тысяч километров.
Недавно ВСУ начали получать новый украинский беспилотник "Щедрик".
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