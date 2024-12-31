"Надеюсь, увидим очень много хороших событий". Буданов дал прогноз на 2025-й год

Для Украины 2025-й год будет точно лучше, чем 2024-й. В частности, возможно большое количество "хороших событий".

Буданов напомнил, что еще в конце 2023 года его спрашивали об ожиданиях на 2024-й год. И тогда он честно ответил, что 2024-й "не будет хорошим" для Украины и "будет очень тяжелым".

"Если сформулировать так же вопрос относительно 2025-го, то здесь гораздо больше у меня оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть конкретные причины. И я надеюсь, мы в 2025 году увидим очень много хороших событий, которые в конечном итоге принесут нам все то, чего мы так ждем", - подчеркнул начальник ГУР.

Он уточнил, что если Россия "не опомнится" до середины 2025 года, то ей придется принимать очень тяжелые решения, которые касаются финансовой и экономической системы страны.

"Готовы ли они (россияне - ред.) к этому? Может быть, и готовы. Хотят ли они этого? На 100% могу сказать, что нет. И постараются сделать все, чтобы этого не допустить", - отметил Буданов.

Он также обратил внимание, что вопрос того, как заставить Россию выполнить абсолютно все справедливые условия для мира - зависит в большей мере от украинцев.

При этом, как добавил начальник ГУР, в Украине не только ждут победу, но и делают все, что нужно делать.

"В победу мы верим, поэтому я уверен, что мы ее добьемся. С этим и предлагаю входить в 2025 год", - резюмировал он.