Зеленський: мир нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію

Нехай 2025-й рік стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують. Але ми зробимо все, щоб зупинити Росію та закінчити війну. Те, чого хотів би кожен із нас.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення до українського народу.