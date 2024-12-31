Зеленський: мир нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію
Нехай 2025-й рік стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують. Але ми зробимо все, щоб зупинити Росію та закінчити війну. Те, чого хотів би кожен із нас.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення до українського народу.
Він зазначив, що "за кожним із нас - "Україна-мати" і вона заслужила жити в мирі" та побажав усього цього українцям.
"І як Президент України, і як громадянин я буду в наступному році робити для цього все. Знаючи, що буду не один. Знаю, що пліч-о-пліч зі мною ви - мільйони українців. Сильні. Вільні. Прекрасні", - сказав глава держави.
Прогнози на 2025-й рік
Керівник головного управління розвідки Міноборони РФ Кирило Буданов анонсував велику кількість "гарних подій" у 2025 році. За його словами, новий рік буде кращим за той, що минає.
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що українські БпЛА здатні вражати військові об'єкти на території Росії на відстані до двох тисяч кілометрів.
Нещодавно ЗСУ почали отримувати новий українських безпілотник "Щедрик".
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