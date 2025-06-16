Зеленский меняет командиров: что стоит за громкими перестановками в ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве ВСУ. РБК-Украина выяснило, что причины этих решений значительно глубже, чем только военная целесообразность. Подробнее - в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

Главное:

Почему президент уволил Сухаревского и почему он не всех устраивал

Что говорят о новом командующем СБС

Почему Драпатый подал в отставку и какие проблемы у него были в Сухопутных войсках

Почему заменили командующего ДШВ

Как эти изменения могут повлиять на войско

Недавно в руководстве ВСУ состоялась очередная серия перестановок - в Силах беспилотных систем, "Сухопутке" и Десантно-штурмовых войсках. РБК-Украина пообщалось с более десятком информированных собеседников, чтобы установить причины этих ротаций. Их отношение и взгляд на эти кадровые изменения отличаются. Однако большинство из них сходятся в том, что причины этих перестановок - не только в военной или военной целесообразности, но и в личных амбициях и неприязни, которая имела место между командным составом.

Генерал-майор Михаил Драпатый был уволен с должности командующего Сухопутными войсками и переведен на позицию командующего Объединенными силами. Вместо полковника Вадима Сухаревского руководить Силами беспилотных систем назначили майора Роберта "Мадяра" Бровди. Сам же Сухаревский отныне будет заместителем командующего оперативного командования "Восток".

Генерала-майора Игоря Скибюка уволили с должности командующего Десантно-штурмовых войск и переназначили заместителем начальника ГШ. Вместо него в ДШВ назначили бригадного генерала Олега Апостола, который до этого был заместителем главкома.

Силы беспилотных систем: Сухаревский, Мадяр и Сырский

Решение об увольнении Вадима Сухаревского не стало полной неожиданностью. Слухи о том, что его могут заменить, курсировали уже на протяжении последних полугода. В целом Сухаревский проработал командующим новосозданных Сил беспилотных систем год.

Собеседники в его окружении рассказывают, что об увольнении он узнал непосредственно в день публичного объявления этого решения. Как правило, он приезжал в Киев по служебным вопросам трижды в неделю, и утром 3 июня как раз в очередной раз направился в столицу.

"Утром он еще ничего не знал. Днем уже знал. Это была же уже не первая попытка, но раньше удавалось их отбивать. А на этот раз, как видите, его уволили и еще и отправили на серьезное понижение", - рассказывает один из источников издания.

Главной причиной отставки Сухаревского люди из его окружения называют напряжение в отношениях с руководством ВСУ, в частности с главнокомандующим Александром Сырским. Источники, близкие к экс-командующему СБС, говорят, что в Генштабе его считали "чужаком" и "не воспринимали всерьез". Сухаревскому - 40, он полковник, и за время большой войны поднялся от командира 59-й ОМБр до командующего отдельным родом войск. Частично намек на это читается и в заявлении самого Сухаревского после публикации указа.

Вадим Сухаревский и Роберт Бровди (фото: колаж РБК-Украина)

"В портфолио СБС - собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, новая модель ответственного рекрутинга. В то же время на данном этапе наши видения по дальнейшему развитию СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС", - написал Сухаревский.

Источники в Генштабе в свою очередь убеждают: никакого личного конфликта между главкомом и Сухаревским не было - было недовольство именно его работой. По их словам, первые претензии начали появляться на этапе формирования штаба Сил беспилотных систем.

"Запуск нового рода войск - это запуск целой системы с нуля. Генштаб предлагал свою помощь, людей для формирования штаба, а они ее отвергали. Сырский - не политик, он военный. Назначили Сухаревского - значит, он будет работать с Сухаревским. Зато сам Сухаревский периодически вообще просто не появлялся на совещания к главкому. В общем мы видели от него больше пиара, чем работы. Возможно, все это увидел и президент, ведь его решение было финальным", - рассказывает один из собеседников РБК-Украина.

В конце июля 2024 года начальником штаба СБС назначили капитана Романа Гладкого. Вскоре после этого ряд СМИ распространили информацию, что его жена якобы живет в оккупированном Крыму и имеет российский паспорт, а дочь выступала на соревнованиях за РФ. Кроме того, народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что Гладкого ранее могли подозревать в государственной измене, шпионаже и коррупции.

Генштаб в ответ заявил, что новый начальник штаба СБС прошел все необходимые проверки и имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности. В конце концов, через несколько дней после этого скандала главком назначил дополнительную спецпроверку в отношении Гладкого, он был временно отстранен, а позже - переведен из СБС.

"Когда стало понятно, что оно так дальше не поедет, им уже просто назначили начальником штаба человека, которого они сразу начали "топить". Основным мотивом назначения Гладкого был его опыт в формировании и работе в штабах", - говорит один из источников в ГШ.

В то же время собеседники, близкие к Сухаревскому, говорят, что ни одну их кандидатуру для руководства штабом им не согласовывали и "заворачивали". Еще один фактор, который раздражал Генштаб - там подозревали, что командующий СБС лоббировал закупку БПЛА у конкретных производителей, которые вовлечены в проект "Армия дронов". У самого Сухаревского это отрицают, убеждая, что заказ дронов исходил прежде всего от запроса их "юзеров".

"Да, СБС имело возможность формировать потребность. Однако эта потребность формировалась на основе отзывов наших подразделений. Если тот или иной БПЛА от того или иного производителя хорошо показал себя - то, конечно, его и в дальнейшем будут заказывать, потому что он прошел реальную проверку в боевых условиях. Плюс, здесь еще есть вопрос рынка. Если на рынке существует, условно, несколько лучших производителей FPV-шек, то здесь, как ни крути, но основные заказы все равно будут идти к ним", - объясняет один из источников.

В начале 2025 года стартовал другой проект - "Линия дронов", который предусматривал комплексную работу БПЛА для остановки врага именно на переднем крае. Интересно, что Силы беспилотных систем к этой инициативе не привлекли. Хотя, как говорят в ГШ, воплощением этой идеи изначально должны были заниматься именно СБС, но они восприняли ее без особого энтузиазма.

Поэтому позже решили запустить "Линию дронов" под "крылом" Сухопутных войск. Одним из лиц этого проекта стал командир 414-й бригады ударных беспилотных авиационных систем Сухопутных войск "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди. Его же теперь назначили на место Сухаревского. "Мадяр" - не классический военный, до начала большой войны он занимался агробизнесом. Свой путь в армии он начал с Оболонского ТрО.

"Сухаревский - военный, он сформировал в очень тяжелых условиях новый род войск. Теперь его назначили якобы на генеральскую должность, но на самом деле это понижение - один из заместителей на оперативном командовании после руководства отдельным родом войск. А "Мадяр" - такой себе "военный Трамп", выходец из бизнеса, хотя способный с точки зрения организации процессов", - считает бывший заместитель начальника ГШ Игорь Романенко.

Еще несколько собеседников издания тоже обращают внимание на то, что у "Мадяра" заметно меньший военный опыт, хотя он умеет хорошо выстраивать коммуникацию и имеет хорошие организаторские способности.

"Возможно, Сухаревскому не удалось проявить себя как лидер. Справится ли на его месте Бровди - это вопрос. Однако он в прошлом достаточно успешный бизнесмен. После этого ему удалось самостоятельно пройти стремительный карьерный лифт в армии, став командиром бригады. Его новая должность - это и о менеджменте. Думаю, его управленческие способности точно будут способствовать ему на его должности", - сказал один из источников.

Сухопутные войска и ДШВ

Увольнение командующего "Сухопутки" Михаила Драпатого состоялось через несколько дней после российской атаки по 239-му учебному центру в Днепропетровской области. От удара баллистикой погибли 12 военных, еще более 60 человек получили ранения.

Это был уже второй обстрел этого центра за последние полгода. После предыдущего тоже было немало жертв и пострадавших. Михаил Драпатий тогда назначил проверку и обещал суровые наказания в случае выявления халатности. Вражеская атака 1 июня состоялась по той же тактике - разведдрон висел в небе и корректировал удар ракеты.

В этот же день Драпатий подал рапорт об отставке, мотивировав его "личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне". "Круговая порука и безнаказанность - яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются - значит, моих усилий было недостаточно...", - говорилось в заявлении Драпатого, где он объяснял свое решение об отставке.

После личного разговора с главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и самим Михаилом Драпатым Владимир Зеленский перевел его на новую должность - командующего Объединенными силами. Фактически президент удовлетворил его заявление. Сам же Драпатый сообщил, что остается "в строю", на передовой.

В украинской армии генерала или офицера нельзя просто уволить - ему сначала должны предложить равнозначную или более высокую должность в соответствии с его званием. Если такой должности нет - только тогда возможна его отставка.

Единственной равнозначной вакантной должностью пока оставалась позиция командующего Объединенных сил. Его функция должна заключаться в оперативном руководстве различными видами войск на конкретном направлении фронта, во время конкретных операций. Но поскольку законодательство относительно функционала КОС до сих пор является несовершенным, роль этого органа пока выглядит достаточно размытой. Скорее всего, должность командующего ОС будет просто штатной должностью Драпатого, откуда его, как и раньше, откомандируют руководить ОСУВ "Хортица". Собеседники в военно-политических кругах утверждают, что это решение тоже параллельно вызревало на Банковой.

"Он показал себя эффективным боевым генералом. Но постепенно стало понятно, что ему будет сложно управлять обоими командованиями - самым тяжелым участком - "Хортицей", и к тому же - как-то еще проводить реформы в "Сухопутке", руководить ТЦК и совершенствовать процесс мобилизации. Драпатий раньше не имел опыта на небоевых должностях, он больше о войне. Так что это в позитив, что ему сейчас дадут заниматься тем, что у него получается лучше всего", - рассуждает один из информированных источников издания.

Александр Павлюк, Александр Сырский, Михаил Драпатый (фото: колаж РБК-Украина)

По информации РБК-Украина, Драпатого хотели назначить командующим Объединенными силами еще в ноябре 2024 года. Но в последний момент все "переигралось", и ему предложили должность командующего Сухопутными войсками, которую в то время занимал генерал Александр Павлюк. И хотя, как рассказывают собеседники издания, к нему особых претензий не было, Павлюку тогда предложили перейти на другую - не ниже - должность, от которой тот отказался.

Другим фактором, который подтолкнул Драпатого к увольнению, могли стать его разногласия с главнокомандующим, предполагают несколько источников в военных и политических кругах. Собеседник издания в Генштабе подтверждает, что их отношения были далеко не гладкими. Они начали портиться тогда, когда Драпатого назначили руководить "Сухопуткой".

"Незадолго после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде "подождите, еще главкомом буду". Это донесли до Сырского. И как он мог к нему относиться после этого? У них были разные взгляды относительно ведения боевых действий - когда надо держать позиции или контратаковать, а когда - отходить. Рапорт Драпатого об отставке - это открытый переход в оппозицию к главкому и выглядит как попытка снять с себя негатив за эти трагедии и истории с ТЦК. Возможно, он рассчитывал, что президент отклонит его рапорт, дав ему условный вотум доверия", - предполагает один из собеседников издания.

В то же время в окружении Драпатого отрицают любые кулуарные "игры" с его стороны и убеждают, что его действия были продиктованы невозможностью реализовать те задачи, которые перед ним ставили.

"Говорят, что Драпатий остался в строю и будет заниматься фронтом. Но он ушел из командования Сухопутных войск, куда назначают авторитетных генералов, чтобы они могли как-то повлиять на деятельность ТЦК и СП. А военные вообще не должны этим заниматься. Получается, что командующему Сухопутными войсками надо и войной заниматься, и мобилизацией. Драпатый, очевидно, сказал "у меня не получается, вы мне не дали полномочий" и написал рапорт. До него туда тоже назначали других генералов, которым в итоге выпадала роль громоотвода", - считает Романенко.

Еще одной линией противоречий между главкомом и генералом Драпатым стали кадровые вопросы. Люди, близкие к экс-командующему "Сухопутки", утверждают, что главком нередко "тормозил" замену тех людей, которых Драпатый считал необходимым уволить. Часть из них оставалась в структуре еще с тех пор, как ею руководил Александр Сырский. Хотя часть людей ему все же призначить удалось. В общем кадровые "разногласия" возникали между ними, начиная от командующих ОТГ и заканчивая советником по гендерным вопросам.

"Драпатый - относительно молодой генерал, талантливый. Его всегда отправляли туда, где ситуация крайне тяжелая. Я не верю, что у него есть какие-то политические амбиции. Но я убежден, что его амбиции не ограничиваются должностью командующего Сухопутными войсками или Объединенными силами", - предположил в разговоре с изданием один из офицеров, равноудаленный от обеих сторон.

Что касается нового командующего "Сухопутки" - то, по словам нескольких источников, поиски кандидатуры все еще продолжаются.

Еще одно кадровое решение президента касалось назначения нового командующего Десантно-штурмовых войск. На эту должность назначили бригадного генерала Олега Апостола. В ноябре прошлого года его - на тот момент командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады - назначили заместителем главнокомандующего ВСУ. Предыдущего руководителя ДШВ - Игоря Скибюка - перевели на должность заместителя начальника Генштаба. Все собеседники, с которыми пообщалось РБК-Украина, описывают практически одинаковую версию этих кадровых изменений.

"Апостол - выходец из ДШВ, его направили для усиления управления этим родом войск именно на поле боя. Скибюк - тоже очень способный генерал, но было принято такое решение, что Скибюк сможет лучше себя проявить именно в подготовке войск", - пояснил один из собеседников.

Другой источник издания в Силах обороны объясняет, что, несмотря на разговоры о каких-то конфликтах, все последние перестановки в войсках делаются под реалии войны.

"Все перестановки пойдут на пользу, возможно, кроме Драпатого. Он был реально на своем месте и является очень порядочным человеком. Но если говоришь, что уходишь - уходи. На таком уровне, если уже заявил об отставке, то менять решение уже не годится. "Мадяр" опытный, посмотрим, что у него получится, там целая система, он должен ее в совершенстве понимать и управлять. Апостол - боевой командир, тоже, думаю, пойдет на пользу", - рассуждает собеседник.

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За время полномасштабной войны в украинской армии сменили главнокомандующего Вооруженными силами, дважды - начальника Генштаба, и еще чаще - их заместителей и командующих отдельными родами и видами войск. Дважды менялись командующие Сухопутных войск, дважды - ДШВ и трижды - командующие Объединенных сил. И несмотря на любые оценки, что это может привести к "раздраю" - история и война не знает условного способа.

Ротация должностных лиц в Вооруженных силах - это нормальный процесс, который в армии гораздо интенсивнее, чем в гражданских структурах, считает экс-заместитель министра обороны Анна Маляр, которая проработала в МОУ два года, как раз в разгар войны. Обычно средняя продолжительность нахождения на должности в ВСУ до 5 лет, но в условиях войны это может быть год-два, говорит в разговоре с РБК-Украина Маляр.

"Замена военных руководителей стратегического уровня в условиях военного положения - это всегда двойной риск. Человек может "не потянуть" должность и это в конечном итоге может существенно ослабить фронт. Если человек движется по военной карьере ступень за ступенью, тогда вопрос "сможет-не сможет" довольно прогнозируемый", - уточнила экс-заместитель министра обороны.

Но, по ее мнению, чтобы выстоять в полномасштабной войне такой интенсивности, надо ускорять все процессы и искать нестандартные решения в том числе и кадровые. Уже есть примеры, когда мобилизованные гражданские проявили себя, приобрели боевой опыт и способны занимать руководящие должности, уточнила Маляр.

"Однако у них нет соответствующего образования и воинского звания. Замечу, что у военных на каждый уровень званий и должностей нужно получать соответствующее этому уровню образование. Как уже показала практика - есть случаи, когда риск оправдал себя, а есть и провальные истории, когда человек не справился с более масштабными и сложными задачами. Тогда начинается поиск замены. Это естественный процесс, который, с одной стороны, рискованный, с другой - это шанс для Вооруженных Сил - развиваться, воплощать новые идеи и практики", - считает Маляр.

Любой карьерный рост и перемещение в пределах должностей в армии - это однозначно позитив, соглашается председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его мнению, только так происходит обмен опытом, знаниями и наработками.

"В армии имеет значение должность, звание и опыт. Фамилия имеет меньшее значение. В украинской армии есть десятки генералов, десятки тысяч офицеров. То есть всегда есть потребность в том, чтобы одни имели карьерный рост, передавали опыт, поэтому перемещение по должностям важно. В армии ты должен себя проявить на всех звеньях. И на тактических, и на оперативных, на оперативно-тактических, оперативно-стратегических и на стратегических", - сказал в разговоре с РБК-Украина военнослужащий.

Десантно-штурмовые войска - один из столпов украинских сил, которые обеспечивают удержание и стабилизацию фронта. Силы беспилотных систем - орган, который имеет все перспективы таковым стать. Сухопутные войска - самый многочисленный вид ВСУ, который несет на себе едва ли не самое тяжелое бремя войны. К тому же в нынешних условиях этот орган еще и ответственный за набор людей в армию - работу ТЦК и проведение мобилизации.

Учитывая всю массу вызовов, стоящих перед ними, их нынешние или будущие руководители не имеют права на ошибку или второй шанс. Поэтому какой бы ни была причина, мотивация и триггер последних ротаций - сейчас, когда россияне бросают все силы для финальной битвы, ответственность за кадровые перестановки в военных верхах как никогда высока.

Над текстом также работала корреспондент РБК-Украина Юлия Акимова