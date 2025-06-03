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Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем, у Сухаревского новая должность

Киев, Вторник 03 июня 2025 21:25
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Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем, у Сухаревского новая должность Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий Силами беспилотных систем (Birds of the Magyar)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Роберта "Мадяра" Бровди командующим Силами беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства и министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

"Назначить Бровди Роберта Иосифовича командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины", - сказано в указе.

При этом другим указом глава украинского государства уволил Вадима Сухаревского с должности командующего Силами беспилотных систем.

В свою очередь глава Минобороны Рустем Умеров уточнил, что Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования "Восток".

Его задача - модернизировать командование, внедряя новые подходы и изменения.

Больше о Сухаревском - читайте в материале РБК-Украина.

Что известно о "Мадяре"

Роберт Бровди, позывной "Мадяр", - офицер Вооруженных сил Украины, командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра". Родом из Закарпатья, до начала полномасштабной войны занимался бизнесом.

С 2022 года активно участвует в боевых действиях на восточном направлении, специализируясь на применении беспилотников для разведки и нанесения ударов.

Его подразделение известно широким использованием дронов в зоне боевых действий, в том числе для выявления и уничтожения целей в тылу противника.

8 мая этого года президент Владимир Зеленский присвоил "Мадяру" звание Героя Украины.

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Владимир Зеленский Силы беспилотных систем Вооруженные силы Украины Война в Украине
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