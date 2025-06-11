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Драпатый покинул пост командующего Сухопутными войсками

Среда 11 июня 2025 19:11
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Драпатый покинул пост командующего Сухопутными войсками Фото: Михаил Драпатый (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Михаил Драпатый перестал исполнять обязанности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Драпатого в Telegram.

"Завершил полугодовую работу в должности командующего Сухопутными войсками. Ухожу с должности со спокойной совестью - и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца", - написал он.

По словам Драпатого, командование Сухопутных войск "только в начале изменений".

Увольнение Драпатого

Напомним, 1 июня российские оккупанты ударили по учебному подразделению Сухопутных войск. В результате этого 12 человек погибло, еще более 60 получили ранения.

На этом фоне командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку, поскольку он чувствовал ответственность за трагедию на полигоне.

После этого президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Драпатого и вместо этого назначил его командующим Объединенными силами.

При этом кто заменит Драпатого на должности командующего Сухопутными войсками - пока неизвестно.

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