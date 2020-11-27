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Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень відклали на кінець 2021 року

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 11:19
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень відклали на кінець 2021 року
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До мінімальної зарплати прив’язані зарплати бюджетників та податки бізнесу

Кабінет міністрів відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання

Текст документу оприлюднено на сайті Верховної ради.

Згідно з документом, у проекті бюджету враховано встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – у розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року - 6 500 гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Нагадаємо, зараз мінімальна зарплата становить 5000 гривень. У проекті державного бюджету на 2021 рік, який Кабін подав до Ради у вересні, планувалося, що рівень зросте на до 6 000 гривень з 1 січня 2021 року та до 6 500 гривень з 1 липня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 листопада погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

Доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної ради.

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