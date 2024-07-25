Зеленский мог попросить Орбана посодействовать телефонному разговору с Трампом, - СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский якобы попросил венгерского премьера помочь в организации телефонного разговора с бывшим президентом США и нынешним кандидатом на выборах Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VSquare .

По данным издания, во время визита венгерского премьер-министра в Киев Зеленский мог попросить его посодействовать телефонному разговору с Трампом.

В то же время, добавляет VSquare, отмечает, что нет прямых доказательств, что именно Орбан сыграл здесь решающую роль, ведь наладить контакт с Трампом Украине помогают и другие посредники - в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда.

Однако анонимный источник издания, который непосредственно знаком со встречей Зеленского и Орбана, не отрицает, что такая ситуация действительно могла произойти. По данным источника "возможно, такое было".