Зеленский мог попросить Орбана посодействовать телефонному разговору с Трампом, - СМИ
Украинский президент Владимир Зеленский якобы попросил венгерского премьера помочь в организации телефонного разговора с бывшим президентом США и нынешним кандидатом на выборах Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VSquare.
По данным издания, во время визита венгерского премьер-министра в Киев Зеленский мог попросить его посодействовать телефонному разговору с Трампом.
В то же время, добавляет VSquare, отмечает, что нет прямых доказательств, что именно Орбан сыграл здесь решающую роль, ведь наладить контакт с Трампом Украине помогают и другие посредники - в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда.
Однако анонимный источник издания, который непосредственно знаком со встречей Зеленского и Орбана, не отрицает, что такая ситуация действительно могла произойти. По данным источника "возможно, такое было".
Напомним, 20 июля Зеленский провел разговор с Трампом, ныне являющимся кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства в США.
Во время разговора политики обсудили поддержку Украины и даже договорились о предстоящей встрече. Подробнее о разговоре президента с Трампом, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также сообщали, что Трамп выступил с заявлением после общения с украинским президентом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.