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Зеленский мог попросить Орбана посодействовать телефонному разговору с Трампом, - СМИ

Украина, Четверг 25 июля 2024 22:54
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Зеленский мог попросить Орбана посодействовать телефонному разговору с Трампом, - СМИ Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский якобы попросил венгерского премьера помочь в организации телефонного разговора с бывшим президентом США и нынешним кандидатом на выборах Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VSquare.

По данным издания, во время визита венгерского премьер-министра в Киев Зеленский мог попросить его посодействовать телефонному разговору с Трампом.

В то же время, добавляет VSquare, отмечает, что нет прямых доказательств, что именно Орбан сыграл здесь решающую роль, ведь наладить контакт с Трампом Украине помогают и другие посредники - в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда.

Однако анонимный источник издания, который непосредственно знаком со встречей Зеленского и Орбана, не отрицает, что такая ситуация действительно могла произойти. По данным источника "возможно, такое было".

Напомним, 20 июля Зеленский провел разговор с Трампом, ныне являющимся кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства в США.

Во время разговора политики обсудили поддержку Украины и даже договорились о предстоящей встрече. Подробнее о разговоре президента с Трампом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что Трамп выступил с заявлением после общения с украинским президентом.

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