Зеленский и Трамп договорились встретиться: в ОП раскрыли детали

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп договорились о встрече. Однако дата, время и формат встречи пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

Он отметил, что было зафиксировано "принципиальное согласие" на встречу Зеленского и Трампа.

"Обсуждали определенные промежутки времени, когда эта встреча может состояться, но это говорить еще рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики и детали, когда это может быть возможно", - заявил пресс-секретарь.

На вопрос о том, может ли кандидат в президенты США приехать в Украину, Никифоров сказал: "Говорить об этом рано. Это действительно обсуждалось, когда это (встреча, ред.) должно произойти, и где это должно произойти, но конкретика очень преждевременна - и формат, и время, и место".

Как отметил Никифоров, Зеленский призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются объяснить или как-нибудь оправдать действия российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, президент Украины рассказал Трампу о российском ударе по Николаеву 19 июля, а также об обстреле детской больницы "Охматдет" в Киеве.

"Трамп сказал, это его такая фирменная фраза, не верить фейк ньюз о том, что его победа на выборах может быть выгодна России. Он этот тезис назвал фейк ньюз и призвал в это не верить", - добавил Никифоров.