Зеленський міг попросити Орбана посприяти телефонній розмові з Трампом, - ЗМІ

Український президент Володимир Зеленський нібито попросив угорського прем'єра допомогти в організації телефонної розмови з колишнім президентом США та нинішнім кандидатом на виборах Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VSquare .

За даними видання, під час візиту угорського прем’єр-міністра до Києва Зеленський міг попросити його посприяти телефонній розмові з Трампом.

Водночас, додає VSquare, зауважує, що немає прямих доказів, що саме Орбан відіграв тут вирішальну роль, адже налагодити контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники - зокрема експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда.

Однак анонімне джерело видання, яке безпосередньо обізнане з зустріччю Зеленського та Орбана, не заперечило що така ситуація дійсно могла статись. За даними джерела "можливо, таке було".