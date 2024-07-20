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Трамп сделал заявление после разговора с Зеленским

Суббота 20 июля 2024 16:14
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Трамп сделал заявление после разговора с Зеленским Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в пятницу у него был "очень хороший телефонный разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что Зеленский поздравил его с очень успешным национальным съездом Республиканской партии и "выдвижением меня кандидатом от республиканцев" на пост президента США.

Трамп сообщил, что Зеленский осудил "отвратительное покушение" в прошлую субботу и отметил, что американский народ в эти времена объединяется в духе единства.

"Я ценю президента Зеленского за то, что он протянул руку, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла столько жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей", - написал Трамп.

Он добавил, что обе стороны смогут объединиться и договорится о соглашении, которое положит конец насилию и продолжит путь вперед к процветанию.

В CNN также отметили, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Трамп неоднократно заявлял, что может прекратить войну за один день. Но остается неясным, как он будет добиваться мира.

Напомним, что в ночь на субботу, с 19 на 20 июля, между Зеленским и Трампом состоялся первый с 2021 года телефонный разговор. Сообщалось, что во время разговора президент Украины отметил жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости украинской нации.

Кроме того, Зеленский имеет договоренность с Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным.

Раньше РБК-Украина сообщало, что по словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Трамп и Зеленский договорились о встрече. Однако дата, время и формат встречи пока неизвестны.

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