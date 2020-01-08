Зеленський: МЗС готує списки пасажирів літака, який розбився в Ірані

Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів літака, який розбився в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своєму Telegram-каналі.

Як зазначив президент, українська влада з’ясовує, хто точно сів у літак. Також за його доручення апарат РНБО створив оперативний штаб.

"На місці подій, в аеропорту "Імам Хомейні", перебувають посол і консул України в Ірані. За моїм дорученням апарат РНБО створив оперативний штаб. Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту", - написав він.

Зеленський попросив утриматися від "спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень".

Нагадаємо, іранський Червоний Півмісяць повідомив, що в результаті аварії українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.

Зазначимо, що в Ірані розбився український літак з пасажирами на борту.

За попередньою інформацією, літак розбився через "технічні проблеми" незабаром після зльоту. Як повідомляє Reuters, НП сталася з лайнером Boeing 737.