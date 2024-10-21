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Зеленский о Курской операции: мы создали буферную зону на территории РФ

Понедельник 21 октября 2024 16:31
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Зеленский о Курской операции: мы создали буферную зону на территории РФ Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина смогла создать буферную зону на территории Российской Федерации. Это удалось благодаря операции ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, он провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским. Говорили о ситуации по всем направлениям фронта в Украине, а также Курской операции.

"Курская операция: сохраняем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле. Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - написал Зеленский.

Также во время совещания он дал новые задачи по соответствующим переговорам с партнерами по оборонной поддержке Украины.

Ситуация в Курской области

Украинские военные несколько месяцев ведут наступление в Курской области. В октябре Россия усилила атаки, пытаясь вытеснить ВСУ до наступления ухудшения погоды. По данным Bloomberg Украина может удерживать эту территорию еще несколько месяцев.

Также мы писали, что 20 октября украинские десантники взяли штурмом позицию кафиров.

Следует напомнить, что российский диктатор Владимир Путин еще в середине августа поручил российскому командованию полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области. Однако их контрнаступление обернулось крахом.

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