Зеленский о Курской операции: мы создали буферную зону на территории РФ

Украина смогла создать буферную зону на территории Российской Федерации. Это удалось благодаря операции ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, он провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским. Говорили о ситуации по всем направлениям фронта в Украине, а также Курской операции.

"Курская операция: сохраняем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле. Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - написал Зеленский.

Также во время совещания он дал новые задачи по соответствующим переговорам с партнерами по оборонной поддержке Украины.

Ситуация в Курской области

Украинские военные несколько месяцев ведут наступление в Курской области. В октябре Россия усилила атаки, пытаясь вытеснить ВСУ до наступления ухудшения погоды. По данным Bloomberg Украина может удерживать эту территорию еще несколько месяцев.

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