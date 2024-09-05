Зеленский: Курская операция - это превентивный удар, мы применили план "А"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC News.

По словам президента, Украина знала, что россияне могут прорвать границу в Сумской области, напротив Курской области. Если бы это произошло, Украине пришлось бы долго останавливать врага.

"А потом, чтобы выжать их, нужно иметь преимущество в людях и оружии. Не факт, что у нас оно будет. Поэтому мы нанесли такой превентивный удар, который разработали как операцию", - сказал глава государства.

Зеленский заявил, что было несколько вариантов развития событий - положительный и более сложный, при котором нужно выполнить минимум.

"Она (Курская операция, - ред.) пошла более успешно. И поэтому мы применили план А", - отметил он.

Президент добавил, что все, что сейчас происходит в Курской области, - это не импровизация, а четкая операция. Глава государства подчеркнул, что прорыв в Курской области - это лишь часть операции.

"И я скажу вам откровенно - это часть операции. Есть разные действия, которые мы предусматривали и которые считаем, что нам нужно предпринять, чтобы ослабить давление России на востоке нашего государства. В Харьковской области, а также на юге. На юге это мы говорим и о Запорожье, и Херсонском направлении, а также Донбассе. Донбасс, Покровск, Торецк, где нам очень сложно. Поэтому частью операции, по нашему мнению правильных шагов, - это была Курская область. Это и произошло", - сказал Зеленский.

По мнению президента, перспективы удержания Украиной территорий в Курской области зависят от поставок оружия, которые уже согласованы.

"Если оно (вооружение, - ред.) будет в Украине, мы будем держать. Но мы не будем держать это вечность. Мы будем столько, сколько нам нужно для всего этого плана", - заявил он.