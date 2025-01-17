Зеленский: мы готовы помочь Словакии с энергобезопасностью, но "важно слышать сигналы"

Украина готова к диалогу со Словакией, в том числе по вопросам энергетической безопасности. Но при этом рассчитывает на позитивные сигналы от соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на встрече с лидером словацкой оппозиции, видео которой опубликовал Telegram-канал "Мы Украина".

Сегодня Зеленский в Киеве встретился с председателем партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой.

"Мы готовы принять лидера наших друзей, словацкого народа. Приехал другой лидер (на этой неделе Зеленский приглашал в Киев премьера Роберта Фицо, - ред.), и мы рады. Мы очень рассчитываем на взаимоотношения между нашими государствами. Ваш визит является сигналом, что вы продолжите поддерживать нашу территориальную целостность и суверенитет", - заявил президент.

Он также заверил, что Украина открыта к диалогу со Словакией, в том числе по энергетической безопасности.

"Я понимаю, что эта тема чувствительная. Конечно, мы очень открыты. Мы готовы помогать словакам с энергетической стабильностью и безопасностью. Но для нас очень важно слышать сигналы из Словакии, что вы также поддерживаете украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО. Это для нас важно", - добавил он.

Как пишут словацкие СМИ, цель визита - двусторонние переговоры. "Наша цель ясна - снова открыть дверь, которую Фицо захлопнул агрессивными выпадами. Словакия и Украина - близкие партнеры и знают, как помочь друг другу", - отметил он.

На этой неделе в Киев также должны были приехать депутаты коалиционной партии Hlas, несогласные с действиями Фицо. Но делегация отложила поездку "по соображениям безопасности". Этим визитом мятежные депутаты хотели дать понять, что по-прежнему выступают за прозападный курс Словакии.

Обновлено от 16:45

После встречи Зеленский в своем Telegram сообщил, что этот диалог "должен укреплять наши народы - Украину и Словакию, а не Москву".

"Я рад, что мы можем найти взаимопонимание со словацкой стороной и дать надлежащие ответы на вопросы в сфере энергетической безопасности и геополитической определенности", - добвил он.

Кто такой Михал Шимечка

Отметим, Шимечка с 2022 года возглавляет партию "Прогрессивная Словакия". Именно эта партия в 2019 году выдвигала на пост президента Зузану Чапутову, которая придерживалась проукраинских взглядов.

Электорат партии - прогрессивная молодежь из городов, которая хочет видеть современную европейскую Словакию с открытой экономикой. Партия декларирует приверженность политике развития отношений с западными партнерами в рамках НАТО и ЕС, и оказания всесторонней помощи Украине.

На выборах осенью 2023 года "Прогрессивная Словакия" заняла второе место с результатом 18%. Находится в оппозиции к правительству Роберта Фицо и имеет 33 места в парламенте из 150.

На днях словацкая оппозиция инициировала вотум недоверия правительству Фицо, в том числе из-за антиукраинской политики и встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.