Россияне за ночь атаковали три энергообъекта Тернопольщины

В ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Тернопольскую область. В результате ударов повреждены три объекта энергетической инфраструктуры, а также частные домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Тернопольской ОВ Тараса Пастуха.

По словам главы ОВА, ночью российские БПЛА несколько раз заходили в воздушное пространство области. Российские войска пытались вывести из строя энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить людей без электроэнергии и тепла.

Какие последствия атаки на Тернопольщине

Повреждение энергетических объектов зафиксировано в Кременецком районе. В Чортковском районе пострадали частные домохозяйства.

В настоящее время на местах работают соответствующие службы. Специалисты устраняют последствия российской атаки.

По состоянию на 08:00, 20 октября информации о пострадавших не поступало.