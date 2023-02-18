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Я хочу победы Украины, но не выступаю за разгром России, - Макрон

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Суббота 18 февраля 2023 23:00
Я хочу победы Украины, но не выступаю за разгром России, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция хочет увидеть поражение захватчиков в Украине, но не разгром России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое приводит Le Figaro.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конце концов это не будет заключено военным путем", - говорится в заявлении.

Макрон объяснил, что он не считает, что Россия должна быть полностью разгромлена или атакована на ее территории.

"Некоторые хотят, прежде всего, разгромить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", - добавил президент.

Ранее Макрон заявлял, что мирные переговоры с Россией пока невозможны, поскольку страна-агрессор решила продолжать эскалацию войны.

Также президент Франции говорил, что Запад должен усилить свою помощь для Украины, чтобы у Киева было достаточно ресурсов для контрнаступления.

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