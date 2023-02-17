Россия выбирает войну. Макрон уверен, что время для диалога с агрессором не настало

Мирные переговоры с Россией пока еще невозможны, поскольку страна-агрессор решила продолжать эскалацию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас время диалога не наступило, потому что Россия выбирает войну, выбирает эскалацию войны. Россия решила атаковать гражданские объекты инфраструктуры и совершать военные преступления. Соответственно, Россия не может и не выиграет эту войну. Ее нападение должно завершиться поражением", - отметил глава французского государства. По его словам, сейчас цивилизованный мир должен приложить усилия для того, чтобы использование силы не стало чем-то нормальным, поскольку в противном случае стабильность в мире будет подвергнута сомнению.