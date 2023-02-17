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Россия выбирает войну. Макрон уверен, что время для диалога с агрессором не настало

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Мюнхен, Пятница 17 февраля 2023 16:35
Россия выбирает войну. Макрон уверен, что время для диалога с агрессором не настало Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Мирные переговоры с Россией пока еще невозможны, поскольку страна-агрессор решила продолжать эскалацию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас время диалога не наступило, потому что Россия выбирает войну, выбирает эскалацию войны. Россия решила атаковать гражданские объекты инфраструктуры и совершать военные преступления. Соответственно, Россия не может и не выиграет эту войну. Ее нападение должно завершиться поражением", - отметил глава французского государства.

По его словам, сейчас цивилизованный мир должен приложить усилия для того, чтобы использование силы не стало чем-то нормальным, поскольку в противном случае стабильность в мире будет подвергнута сомнению.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина и Россия могут вернуться за стол переговоров только в случае полного вывода оккупационных войск с нашей страны и признания ошибок со стороны Москвы.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Россия начала свое новое наступление в Украине, атаки уже фиксируются на нескольких направлениях.

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