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Після розмови з Путіним. Макрон зателефонував Зеленському

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 22:56
Після розмови з Путіним. Макрон зателефонував Зеленському Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері зателефонував українському лідерові Володимиру Зеленському. Напередодні французький президент провів розмову з очільником Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Instagram.

Як розповів Зеленський, він та французький президент говорили про:

  • відновлення роботи нормандського формату для врегулювання конфлікту на Донбасі;
  • деескалацію ситуації довкола кордонів України.

"Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації зменшується", - заявив глава української держави після розмови.

Нагадаємо, вдень Макрон говорив з Путіним, зокрема про деескалацію ситуації довкола українських кордонів.

Як розповів представник Макрона, Путін в розмові з президентом Франції не висловлював жодних планів щодо наступу на Україну.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Вторгнення Росії до України
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