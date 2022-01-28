Після розмови з Путіним. Макрон зателефонував Зеленському
Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері зателефонував українському лідерові Володимиру Зеленському. Напередодні французький президент провів розмову з очільником Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Instagram.
Як розповів Зеленський, він та французький президент говорили про:
- відновлення роботи нормандського формату для врегулювання конфлікту на Донбасі;
- деескалацію ситуації довкола кордонів України.
"Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації зменшується", - заявив глава української держави після розмови.
Нагадаємо, вдень Макрон говорив з Путіним, зокрема про деескалацію ситуації довкола українських кордонів.
Як розповів представник Макрона, Путін в розмові з президентом Франції не висловлював жодних планів щодо наступу на Україну.