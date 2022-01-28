Путін у бесіді з Макроном не висловлював жодних наступальних планів
Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю деескалації навколо України. При цьому російський лідер не висловлював наступальних планів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Помічник Макрона заявив, що телефонні переговори Макрона і Путіна дозволили домовитися про необхідність деескалації ситуації навколо України. За його словами, російський лідер хоче продовжити переговори з Францією та її союзниками.
"Президент Путін не висловлював ніяких наступальних планів", - додав помічник французького президента.
Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, відбулася телефонна розмова Макрона і Путіна. Лідери обговорили Україну, НАТО і російські так звані "гарантії безпеки".
Зазначимо, напередодні глава МЗС Франції попередив Росію про загрозу блокування "Північного потоку-2".