Зеленский: должны вместе с партнерами реагировать на попытку России затянуть войну

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова о намерениях ракетных ударов России.

Также президент провел разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Он также напомнил, что вчера обсуждал ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Кроме того, в графике на завтра у Зеленского запланирован разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну. Мы заинтересованы в мире. Мы и все наши партнеры. Сейчас нужно усилить позиции - позиции Украины, позиции партнеров", - отметил президент.

Он подчеркнул, что на любой российский шантаж нужно жестко реагировать - так, как российский диктатор Владимир Путин этого заслуживает.

"И надо видеть перспективу - перспективу завершить войну настоящим миром вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми партнерами. Настоящий мир нужен – мир благодаря силе, а не этот набор катастроф, когда один диктатор в Москве навязывает своими ракетами свои условия каждому новому лидеру уже 25 лет", - отметил Зеленский.