Зеленський: маємо разом з партнерами реагувати на спробу Росії затягнути війну

Необхідно разом з партнерами реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та затягнути війну. Зокрема, потрібно посилювати позиції України та союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо намірів ракетних ударів Росії.
Також президент провів розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Він також нагадав, що вчора обговорював цю ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Окрім того, у графіку на завтра у Зеленського запланована розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені в мирі. Ми та всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції - позиції України, позиції партнерів", - зазначив президент.
Він наголосив, що на будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати - так, як російський диктатор Володимир Путін на це заслуговує.
"І треба бачити перспективу - перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма партнерами. Справжній мир потрібен - мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор у Москві навʼязує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала нового масованого удару по Україні, випустивши 91 ракету та 97 дронів. Під ударом була енергетика.
Повітряні сили ЗСУ зазначали, що зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору. Рятувальники заявили, що пошкодження є у 14 областях України.
Пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
Під час обстрілу енергетики запроваджували аварійні відключення світла. Екстрені обмеження скасували, проте діють погодинні відключення.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ по енергетиці - у матеріалі РБК-Україна.
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