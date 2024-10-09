Зеленский: в ноябре будет готов документ с условиями для справедливого завершения войны

Украина готовит документ, который будет содержать условия для справедливого завершения войны с Россией. Работу над ним завершат в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".
"С июля мы работаем над пунктами формулы мира. И к ноябрю будет готов документ, в котором будут изложены подробные условия справедливого окончания войны. Также мы готовим второй саммит мира", - рассказал Зеленский.
По его словам, сейчас возникает вопрос, как заставить Россию установить мир с Украиной, и как заставить ответственных за войну людей выполнять условия формулы мира.
"Именно поэтому мы в Украине разработали план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением саммита мира. Для нас это план победы. Для каждой из ваших стран это план надежной стабильности. Когда План будет полностью реализован, Россия потеряет способность угрожать нам, угрожать Европе", - отметил глава государства.
Напомним, Украина ко второму саммиту мира готовит мирный план, который она планирует представить России. Такой документ будет основан на реализации каждого из десяти пунктов формулы мира.
Пути реализации пунктов формулы мира Украина согласовывает с партнерами на соответствующих тематических конференциях.
По состоянию на сейчас известно, что всего прошло три таких конференции.
В то же время Киев подготовил план победы. По словам Зеленского, такой план должен принудить Россию к дипломатическому завершению войны. Его реализация усилит позиции Украины.
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