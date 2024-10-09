Зеленский: в ноябре будет готов документ с условиями для справедливого завершения войны

"С июля мы работаем над пунктами формулы мира. И к ноябрю будет готов документ, в котором будут изложены подробные условия справедливого окончания войны. Также мы готовим второй саммит мира", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас возникает вопрос, как заставить Россию установить мир с Украиной, и как заставить ответственных за войну людей выполнять условия формулы мира.

"Именно поэтому мы в Украине разработали план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением саммита мира. Для нас это план победы. Для каждой из ваших стран это план надежной стабильности. Когда План будет полностью реализован, Россия потеряет способность угрожать нам, угрожать Европе", - отметил глава государства.