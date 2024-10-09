Зеленський: у листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни

"З липня ми працюємо над пунктами формули миру. І до листопада буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий саміт миру", - розповів Зеленський.

За його словами, зараз постає питання, як змусити Росію встановити мир з Україною та як змусити відповідальних за війну людей виконувати умови формули миру.

"Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США, тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей", - наголосив глава держави.