Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора

Фото: Віктор Чумак

Матіоса замінить Віктор Чумак

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення народного депутата двох скликань Віктора Чумака на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора. Про це свідчить фотокопія документа з підписом президента, передає РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

"Кандидатура Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора погоджена", - сказано в документі.

Віктор Чумак є генерал-майором юстиції запасу, він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

Зазначимо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

Нагадаємо, 4 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської. 10 вересня був звільнений прокурор Запорізької області Валерій Романов.