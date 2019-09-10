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Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора

Новини » Політика    10.09.2019 - 22:55
Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора
Фото: Віктор Чумак

Матіоса замінить Віктор Чумак

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення народного депутата двох скликань Віктора Чумака на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора. Про це свідчить фотокопія документа з підписом президента, передає РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

"Кандидатура Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора погоджена", - сказано в документі.

Віктор Чумак є генерал-майором юстиції запасу, він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора

Зазначимо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

Нагадаємо, 4 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської. 10 вересня був звільнений прокурор Запорізької області Валерій Романов.

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