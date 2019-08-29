Гончарука звільнили з Офісу президента

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарука звільнили з Банкової після обрання прем'єр-міністром

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Гончарука з Офісу президента. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

В документі йдеться про те, що Гончарук звільнений з посади заступника керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України призначила Гончарука на посаду прем'єр-міністра. Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що кандидатуру Гончарука лобіював голова Офісу президента Андрій Богдан. Останні кілька тижнів, по суті, він залишався безальтеративним кандидатом на крісло прем'єра.

Олексій Гончарук раніше працював управляючим партнером у юридичній компанії. У 2014 році балотувався у Верховну раду від партії "Сила людей", однак вона набрала всього 0,1%. Також він був позаштатним радником колишнього міністра екології Ігоря Шевченка, якого пов'язували з нардепом Олександром Онищенком. Після цього був радником колишнього першого віце-прем'єра Степана Кубіва. З 2015 року очолював офіс ефективного реагування BRDO.