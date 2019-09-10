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Зеленський дав адвокату Єфремова посаду в Офісі президента

Новини » Політика    10.09.2019 - 18:41
Зеленський дав адвокату Єфремова посаду в Офісі президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Андрій Смирнов призначений заступником голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив адвоката Андрія Смирнова заступником голови Офісу президента. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, на посаду заступника голови Офісу президента призначені Ігор Жовква та Андрій Смирнов.

Жовква є досвідченим дипломатом, має статус надзвичайного і повноважного посла. З 2014 року керував Головним департаментом зовнішньої політики і європейської інтеграції в Адміністрації президента України.

Смирнов, імовірно, буде курирувати питання судової реформи замість Руслана Рябошапки, який пішов на посаду генерального прокурора. Смирнов відомий тим, що є адвокатом одного з колишніх лідерів "Партії регіонів" Олександра Єфремова, якого нещодавно випустили з-під варти.

Нагадаємо, в кінці серпня Зеленський звільнив Олексія Гончарука з посади заступника голови Офісу президента у зв'язку з призначенням прем'єр-міністром України.

Зазначимо, в серпні після скандалу з заявою глави Офісу президента Андрія Богдана про відставку стало відомо, що всі члени команди Зеленського нібито з отриманням нових посад заздалегідь написали такі заяви.

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