Рада поддержала за основу законопроект об институте множественного гражданства

Верховная Рада, в рамках первого чтения, поддержала за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Законопроект поддержали 247 народных депутатов.

"Ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев", - добавил Железняк.

Ведение института множественного гражданства в Украине

Отметим, что множественное гражданство означает, что лицо одновременно признается гражданином или гражданкой двух или более стран в соответствии с их законодательством. Однако Конституция Украины, согласно статье 4, устанавливает принцип единого гражданства, что означает принадлежность к гражданству исключительно Украины независимо от других статусов.

В октябре 2023 года Министерство иностранных дел Украины (МИД) выразило поддержку идеи введения множественного гражданства, подчеркнув его важность для современных вызовов и потребностей украинского общества.

В январе 2024-го президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. В ноябре он, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, заявил, что Украина нуждается в соответствующем институте.