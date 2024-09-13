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Россия начала перебрасывать в Курскую область более опытные подразделения, - ISW

Пятница 13 сентября 2024 06:30
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Россия начала перебрасывать в Курскую область более опытные подразделения, - ISW Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские власти развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

На кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, как части российского 137 полка ВДВ (106 дивизия ВДВ) участвуют в штурме северо-западнее Снагости.

ISW зафиксировала сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДС по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине.

В Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ.

Российским властям понадобятся дополнительная живая сила и более опытные подразделения, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, отмечает ISW.

Российские власти могут сосредоточить в Курской области дополнительные части 106-й дивизии ВДВ и другие боевые более опытные формирования.

Контратака РФ

Во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.

Контратакующие действия РФ в Курской области происходят по украинскому плану, заявил президент Владимир Зеленский.

ISW пишет, что остается непонятным, достаточно ли у россиян войск, необходимых для вытеснения ВСУ из Курской области или защиты от новых контратак украинской армии.

Министерство обороны США подтвердило информацию о попытках армии РФ произвести контрнаступательные действия в Курской области. В Пентагоне назвали масштабы этих действий "незначительными".

По мнению ISW, по состоянию на 12 сентября россияне в Курской области добились лишь незначительных успехов.

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