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США считают "незначительными" контрнаступательные действия РФ в Курской области

Пятница 13 сентября 2024 04:03
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США считают "незначительными" контрнаступательные действия РФ в Курской области Фото: пресс-секретарь Минобороны США генерал-майор Пэт Райдер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министерство обороны США подтвердило информацию о попытках армии РФ произвести контрнаступательные действия в Курской области. В Пентагоне назвали масштабы этих действий "незначительными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области", - сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

По его словам, эти действия "незначительны". Однако в Пентагоне следят за развитием событий, заметил Райдер.

По данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин якобы поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября. Но они должны сделать это, не снимая силы с ключевых участков в Украине.

Во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.

Контратакующие действия РФ в Курской области происходят по украинскому плану, заявил президент Владимир Зеленский.

ISW пишет, что остается непонятным, достаточно ли у россиян войск, необходимых для вытеснения ВСУ из Курской области или защиты от новых контратак украинской армии.

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