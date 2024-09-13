США считают "незначительными" контрнаступательные действия РФ в Курской области
Министерство обороны США подтвердило информацию о попытках армии РФ произвести контрнаступательные действия в Курской области. В Пентагоне назвали масштабы этих действий "незначительными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области", - сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
По его словам, эти действия "незначительны". Однако в Пентагоне следят за развитием событий, заметил Райдер.
По данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин якобы поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября. Но они должны сделать это, не снимая силы с ключевых участков в Украине.
Во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.
Контратакующие действия РФ в Курской области происходят по украинскому плану, заявил президент Владимир Зеленский.
ISW пишет, что остается непонятным, достаточно ли у россиян войск, необходимых для вытеснения ВСУ из Курской области или защиты от новых контратак украинской армии.
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