Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу, ситуация под Покровском стабильная

По его словам, украинские воины проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.

"Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя прочный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении - россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели - Покровска", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась, а противнику будет "очень непросто" найти возможность снова угрожать Покровску.

"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", - подытожил он.

Бои в Курской области

Напомним, с начала августа 2024 года в Курской области продолжается операция ВСУ. Она имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий. Известно, что по состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.

Несмотря на это с начала марта ситуация в Курской области осложнилась. Как сообщали источники РБК-Украина, войска РФ пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских войск. Что известно о боях за Суджу - по ссылке.