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Зеленский: Если США выйдут из НАТО, мир потеряет Польшу, Балтию и другие страны

Среда 10 июля 2024 06:15
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Зеленский: Если США выйдут из НАТО, мир потеряет Польшу, Балтию и другие страны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Если США выйдут из НАТО, тогда мир потеряет много стран, которые рассчитывают на Америку и Североатлантический альянс. В частности, Польшу и страны Балтии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой YouTube Офиса президента Украины.

Так прозвучал ответ главы государства на вопрос, боится ли он прихода Дональда Трампа на пост президента США.

"Я не знаю кто будет президентом США. Я надеюсь, что Соединенные Штаты никогда не выйдут из НАТО, потому что иначе мир потеряет очень много стран. Потому что такие как Путин... мы потеряем небольшие государства, которые рассчитывают на Америку и НАТО, американское лидерство. Мы потеряем балтийские страны, Польшу и другие страны, которые очень чувствительно относятся к этой теме. И я надеюсь, что США никогда всерьез не будут думать о выходе из НАТО. Я так думаю. Но это не мое решение, я просто делюсь с вами своим мыслями", - сказал президент в ходе интервью в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана.

Владимир Зеленский добавил, что если граждане США проголосуют за Трампа, то он надеется, что политика нового лидера Америки относительно Украины не изменится.

Также Владимир Зеленский сказал, что не знает, сможет ли Трамп закончить войну за один день. Он отметил, что у них были и хорошие встречи, но они вместе не прошли войну. Президент подчеркнул, что именно во время войны можно понять, можешь ли ты на кого-то рассчитывать.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Вашингтоні розповів, скільки літаків F-16 потрібно Україні, щоб створити ефективну конкуренцію в небі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Путін хотів окупувати Харків, поки була затримка великого пакету військової допомоги Україні від США.

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