Зеленский: Путин хотел взять Харьков, пока задерживался пакет помощи в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хотел быстро оккупировать Харьков пока была задержка помощи от США. Речь идет о пакете на 61 млрд долларов, который не могли одобрить полгода.

Об этом он сказал в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский отметил, что с момента решения до момента, когда снаряжение поступает в бригады, нужно много времени. И Путин хотел этим воспользоваться.

"И конечно Путин понимал, и понимает это. И поэтому у него была эта информация. Он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением, поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе. И они (люди – ред.) живут, а по ним бьют каждый день, потому что хотят спровоцировать хаос и заставить людей сбежать. Это для него цель. Он сделал это в самом начале войны, он пытался сделать это со столицей, но люди были крепкими и поэтому мы сохранили нашу столицу, и я думаю нашу страну", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина забрала людей из поселков, оккупированных Россией в Харьковской области, поскольку Путину не важно, кого убить. Также, по словам Владимира Зеленского, Россия понесла значительные потери в повторной Харьковской операции.

"Мы потеряли некоторые поселки вдоль нашей границы, но слава Богу мы забрали людей, сохранили их. Всех людей, разных категорий, пенсионеров. Разных людей, потому что он не смотрит по кому бьет, как вчера. Вы видели, ему не важно кого убить - солдата, человека, гражданского. Поэтому мы забрали людей из этих поселков и у него не было успеха. Для него это была очень высокая цена этой операции", - сообщил Владимир Зеленский.

Однако сейчас наблюдается сложная ситуация на востоке страны. По словам президента, Украина еще ждет определенного оборудования, чтобы оснастить бригады.



"Для нас это не секрет, у нас есть четырнадцать бригад, которые до сих пор достаточно не снаряжены, поэтому мы их не используем. Но я надеюсь, что все поступит, особенно после саммита НАТО. У нас будут дополнительные пакеты по ПВО и тому подобное", - сказал президент.