Зеленский: если Путина не остановить, он попытается открыть новый фронт

"Если мы не остановим Путина, если не будет плана, как прийти к миру. Если у нас не будет прекращения огня с пониманием того, что делать дальше, Путин попытается открыть новый фронт в каком-нибудь другом месте, потому что Украина для него - это очень сложно", - отметил Зеленский.

По его мнению, другие страны не готовы к войне с Россией. И полностью подготовиться к войне невозможно.

"Он может думать о других странах. О той или иной, но не очень большой, потому что это не просто оккупировать, важно удерживать территорию. Поэтому, прежде всего, риски для небольших стран. Путину все равно в НАТО они или в ЕС", - считает президент.