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Зеленский: если Путин захочет применить ядерное оружие - он его применит

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Воскресенье 18 декабря 2022 11:49
Зеленский: если Путин захочет применить ядерное оружие - он его применит Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Если российский диктатор Владимир Путин захочет применить ядерное оружие - он его применит, несмотря на то, какие шаги будет делать Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

"Если Путин решил в какой-то момент применять ядерное оружие, это не зависит от того, хочет Зеленский забрать назад наш Крым, хочет общество уехать к себе на море", - сказал президент.

Он подчеркнул, что здесь вопрос не в море. Это не связано с шагами Украины.

"Путин, если хочет применить ядерное оружие - он его применит. Так же, как он обещал Макрону, Меркель, что не будет полномасштабного вторжения в Украину, передайте Зеленскому, США, я (Путин - ред.) просто хочу, чтобы мы договорились о Донбасс, Минск и т.д. Просто нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так, как решили лично они", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Путин - это не тот человек, который прямо что-то делает. Он действует так, как выгодно ему.

Зеленский подчеркнул, что использование любого оружия зависит только от прочности объединения Украины с Европой, США и всем миром. По мнению президента, когда российский диктатор будет видеть эту прочность, он не будет применять ядерное оружие, несмотря на то, куда уйдет Украина.

"А если мир ослабит поддержку Украины, он будет использовать любое оружие", - добавил Зеленский.

Напомним, в декабре Путин вернулся к угрозам применения ядерного оружия против Украины.

Ранее Зеленский отметил, что ядерные угрозы диктатора являются доказательством слабости и неполноценности человека.

При этом в США пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическое ядерное оружие.

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