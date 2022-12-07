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Снова за старое. Путин вернулся к угрозам применения ядерного оружия против Украины

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Среда 07 декабря 2022 17:24
Снова за старое. Путин вернулся к угрозам применения ядерного оружия против Украины Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия снова угрожает применением против Украины ядерного оружия в якобы защите своих интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

Так, он заявил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы.

"Да, мы будем делать это разными способами, прежде всего будем, конечно, ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается - будем защищать себя всеми имеющими в нашем распоряжении средствами", - сказал диктатор.

Путин также высказался о возможности начала ядерной войны.

"По поводу ядерной войны, такая угроза нарастает, чего греха таить", - сказал он.

При это диктатор заявил, что РФ якобы не намерена применять ядерное оружие первой, страна рассматривает его как "средство защиты".

"Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие... Мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему меру, но, конечно, исходим из того, что оно есть - это естественным образом сдерживающий фактор, а не провоцирующий", - сказал Путин.

Напомним, что в сентябре Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

При этом после ряда предупреждений со стороны представителей западных стран тема ядерных угроз среди российских чиновников утихла.

Добавим, что недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости неких гарантий безопасности для РФ. Его предложение резко раскритиковали в Украине. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наилучшей гарантией безопасности для мира является исчезновение России.

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